Att bygga metropoler större än vissa länder (ja, på riktigt) i all ära. Ibland vill man bara sitta under korkeken. Jo, stadsbyggaren Cities: Skylines 2 kan vara en bybyggare. Mariina Hallikainen, vd för Colossal Order, berättar i senaste PC Gamer (via Gamesradar) att du kan välja en lantlig väg.

När du bygger staden behöver du inte nödvändigtvis tänka på en stor stad. Du kan faktiskt ha mer lantliga utrymmen. Det är helt upp till dig hur du vill gå tillväga med att bygga staden och vad dess historia är.

Det kan förstås vara enklare att hantera en by eller mindre stad, då större städer inte sällan innebär större utmaningar. Det vet alla som sysslat med titlar som Cities: Skylines och Simcity.

En mindre by kan förstås också vara snällare mot datorn. Jo, Colossal Order har bara en vecka innan releasen varnat för att de inte spelets prestandamål. 24 oktober blir ett riktigt eldprov.