Ett grymt spelår är nästan över, men bland pärlorna har det även funnits en del skräp, som på sin höjd kan tackas för att de får andra spel att se bättre ut i jämförelse. Metacritic har samlat årets bottenskrap i en lista, baserat på det samlade betyget från diverse spelmedier. Titlarna måste ha minst sju recensioner, vilket innebär att bland annat Skull Island: Rise of Kong inte är med.

På den icke-smickrande förstaplatsen hittar vi föga förvånande årets hackkyckling, The Lord of the Rings Gollum, som blivit så pass utskällt att Daedelic Entertainment har lagt ner sin interna spelutveckling helt och hållet.

På andraplatsen bjöds vi på ett tafatt försök att återuppliva en klassiker, och i FZ:s recension belönades spelet med en sällsynt 1:a i betyg efter att stackars Mike tvingats genomlida det. När den enda positiva punkten är "musiken får med nöd och näppe godkänt" så vet man att det är dåligt.

Hela listan är som följer: