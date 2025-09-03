Cronos: The New Dawn (vår recension) är första låsta betyget i säsong 4 av FZ High Score. Det stannar på 78 av 100 i snitt hos Opencritic (uträknat från 70 recensioner), och snittgissningen låg på 80.

Hela 17 stycken prickade rätt, vilket gör det trångt i topp 10.

Topp "10" just nu. Klicka bilden för topp 100.

Näst på tur för låsning står antingen Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4 och NHL 26. Silksong släpptes i går, men där verkar ingen ha fått recensionskod i förtid. Borderlands 4 och NHL 26 släpps nästa vecka. Deadline för att gissa betyg där har passerats, men fler spel väntar längre fram så in och gissa betyg.

Kvar denna säsong är Dying Light: The Beast, Silent Hill f och FC 26 – och sannolikt får vi även in Ghost of Yotei denna säsong (vi har redan fått recensionskod, nämligen, och recensionen kommer denna månad).