Insektsfullt.

Jonas spelhelg är avundsvärd, ty han spelar Ghost of Yōtei, inför recensionen som du läser i slutet av september. Men inte går det någon nöd på övriga FZ-redaktionen. Här spelas en salig blandning av nytt, gammalt och rentav antikt (Police Quest, ändå). Sedan har ett visst Hollow Knight: Silksong släppts så prognosen talar för en spelhelg utöver det vanliga.

Vad spelar du?

Jonas Vågström

Iklädd vassa ninja-slippers och överdimensionerad rishatt kommer jag inleda min hämndresa tillsammans med Atsu – vi snackar alltså Ghost of Yōtei, recension kommer! Sen blir det nog några rundor Marvel Rivals också där jag plockat upp den gode Dr Strange som ny main!

Joel Olsson Svanfeldt

Svär och förbannar drakar och jättemaskar när jag gör min superpatriotiska plikt i Helldivers 2.

Johan Eklund

Påbörjar min första genomspelning av Kirby and the Forgotton Land + Star-Crossed World.

Tomas Helenius

Valheim? Automobilista 2? Mungiga? Blott helgen vet.

Jonny Myrén

Jag fortsätter att svära åt satans påfund (jump scares) i The Last of us Part II.

Joakim Kilman

Jag kommer nog spela lite lastgamla storyfokuserade spel som del av förberedelser för kommande föreläsningar om spelnarrativ och dess utveckling. Kanske spela om Police Quest? Se hur det känns.

Fredrik Eriksson

Mitt stora sommarspel blev ett större sommar och höst-spel. Men nu nalkas slutet nalkas för Horizon Forbidden West, men var lugn: har ju expansionen Burning Shores kvar.

Johan Olander

P.g.a. BARN, blir det förmodligen bara lite Openfront i webbläsaren. Tack @workout51 för tipset.