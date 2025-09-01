Jonas spelhelg är avundsvärd, ty han spelar Ghost of Yōtei, inför recensionen som du läser i slutet av september. Men inte går det någon nöd på övriga FZ-redaktionen. Här spelas en salig blandning av nytt, gammalt och rentav antikt (Police Quest, ändå). Sedan har ett visst Hollow Knight: Silksong släppts så prognosen talar för en spelhelg utöver det vanliga.
Vad spelar du?
Jonas Vågström
Iklädd vassa ninja-slippers och överdimensionerad rishatt kommer jag inleda min hämndresa tillsammans med Atsu – vi snackar alltså Ghost of Yōtei, recension kommer! Sen blir det nog några rundor Marvel Rivals också där jag plockat upp den gode Dr Strange som ny main!
Joel Olsson Svanfeldt
Svär och förbannar drakar och jättemaskar när jag gör min superpatriotiska plikt i Helldivers 2.
Johan Eklund
Påbörjar min första genomspelning av Kirby and the Forgotton Land + Star-Crossed World.
Tomas Helenius
Valheim? Automobilista 2? Mungiga? Blott helgen vet.
Jonny Myrén
Jag fortsätter att svära åt satans påfund (jump scares) i The Last of us Part II.
Joakim Kilman
Jag kommer nog spela lite lastgamla storyfokuserade spel som del av förberedelser för kommande föreläsningar om spelnarrativ och dess utveckling. Kanske spela om Police Quest? Se hur det känns.
Fredrik Eriksson
Mitt stora sommarspel blev ett större sommar och höst-spel. Men nu nalkas slutet nalkas för Horizon Forbidden West, men var lugn: har ju expansionen Burning Shores kvar.
Johan Olander
P.g.a. BARN, blir det förmodligen bara lite Openfront i webbläsaren. Tack @workout51 för tipset.
Robin Andersson
Fast jag köpte Hollow Knight vid release blev jag inte klar med basspelet och DLC:erna förrän i år. Jag var inte alls beredd på att uppföljaren skulle släppas 2025, men jag klagar inte det minsta. Till helgen blir det inget annat än att utforska Pharloom i Hollow Knight: Silksong.