Spelbutikerna har det svettigt just nu. Nyss släpptes Hollow Knight: Silksong och trycket tycks vara enormt, för spelet är svårt eller omöjligt att köpa i flera av dem.

I Playstation- och Xbox-butikerna går för närvarande spelet inte att hitta vid sökning. Samma sak gäller för Game Pass (ja, det släpps där direkt). I Nintendo-butiken hittas spelet direkt och webbsidan svarar raskt.

På pc finns flera alternativ. Steam segar, men spelet hittas vid sökning och nedladdning bör gå fort (spelet är bara 8 gigabyte). Också Gog.com och Humble Bundle svarar rappt, men där har nedladdning inte testats av undertecknad.

Enligt SteamDB liras Silksong av 100 000 pc-spelare en drygt halvtimme efter releasen. Vilket du kanske inte kan se, eftersom SteamDB också låg nere nyss...

Nåväl. FZ Play siktar på att streama Silksong i kväll. Wakkaah laddar för start klockan 18.