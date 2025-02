I december meddelade Capcom att serien Onimusha (och Okami) skulle återupplivas i och med det nya spelet Onimusha: Way of the Sword. I en ny video får vi se lite från spelet och dessutom höra producenten Akihito Kadowaki snacka lite om spelet.

Han berättar att de fokuserar på tre aspekter med det nya spelet. Den första är intressanta karaktärer, inklusive en ny huvudkaraktär och nya fiender, som ska vara intressanta på fler sätt än bara estetiskt.

Den andra är Kyoto som skådeplats, med betoning på historiska platser med intressanta och mörka bakgrunder. Den tredje är svärdsstriderna, vilket så klart är viktigt för ett spel som kretsar kring strider mot monster. Vidare betonar regissören Satoru Nihei att de inte är ute efter att skapa ett spel med omöjlig svårighetsgrad, utan en tillfredsställande upplevelse.

Onimusha: Way of the Sword släpps under 2026 på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Men det slutar inte där, för Capcom har även avtäckt en remaster av Onimusha 2: Samurai's Destiny. Det är alltså en tillsnyggad version av originalspelet från 2002, och kommer att släppas senare i år på Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One och pc. Japp, de nämner bara last gen-konsolerna, men spelet blir så klart spelbart även på PS5 och Series X/S.