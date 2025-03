Laura Fryer har tidigare varit spelchef hos Warner Bros., som ägde Monolith Productions fram till förra månaden, då vi nåddes av nyheten att studion skulle stängas och det Wonder Woman-spel de jobbat på skrotas. I en video blickar Fryer tillbaka på sin tid med Monolith, och nämner bland annat lite om det Nemesis-system som gjorde Middle-Earth: Shadow of Mordor och Shadow of War så speciella.

Enligt henne så var Warner nöjda med den inledande försäljningen av Batman: Arkham Asylum, men såg sedan snabbt en försämring som deras analytiker trodde kunde vara orsakad av andrahandsförsäljning – alltså att folk bytte in sina spel till spelbutiker eller sålde dem själva. Därför började de att spåna på sätt att få folk att vilja behålla sina spel, och eftersom spelmotorn Monolith använde (LithTech Jupiter EX) inte klarade av en öppen spelvärld i samma stuk som GTA, föddes Nemesis som ett alternativ.

Systemet bygger på en hierarki av döpta, unika fiender som spelaren stöter på under spelets gång, var och en med egna egenskaper, svagheter, styrkor och personligheter. En fiende man trodde sig ha dödat kan dessutom dyka upp senare i spelet med relevanta skador, nya egenskaper och en önskan att hämnas.

Warner har patent på systemet fram till 2036, så vi får hoppas att de drar nytta av det i andra titlar.