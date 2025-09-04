När No Man's Sky släpptes 2016 nådde det sin bästa Steam-siffra (enligt Steamdb) med 212 000 samtidiga spelare. En siffra som sjönk som en sten ner till månadstoppar på ett par tusen spelare. Vi minns alla löftena som inte infriades, men sedan dess har mycket rymdvatten flutit under broarna. Kort sagt: Hello Games har gjort sin läxa – och når nu högsta peaken sedan releasen.

110 893 spelare i helgen innebär att spelet når över drömgränsen för första gången sedan 2016. Det är en anmärkningsvärd siffra för ett nio år gammalt spel. Och varför skulle det ta slut här?

Voyagers-uppdateringen är förstås skälet till febertoppen. I den färska uppdateringen (gratis, som alltid) är uspen att du kan skapa och forma ditt eget rymdskepp, modul för modul, och bjuda in din astronaut-kompisar. Flygande baser för flera, med en teknologi som delas med Hello Games nästa storsatsning, Light No Fire. Det berättar Sean Murray för PC Gamer.

Det verkar ha burit frukt i No Man's Sky. Upp till bevis i Light No Fire – när du det släpps. I Hello Games nästa ska vi utforska en fantasyvärld som är lika stor som vår jord.