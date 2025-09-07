Inför releasen av Hollow Knight: Silksong förra veckan hade ungefär 5,2 miljoner spelet på sin Steam-önskelista. Detta enligt Alinea Analytics. I toppen låg det tvivelsutan, men då spelet släpptes i torsdags säger det sig självt: det är dags för ett nytt spel att toppa önskelistorna.

Det spelet är *trumvirvel*... Subnautica 2! Bakom sommarens bökiga följetong (med ersatt ledning och stämningsansökan) finns bevisligen även ett väldigt efterlängtat spel. Under 2026 ska det släppas i early access. Det följs på listan av Valves multiplayer-shooter Deadlock, och två spel som strax är här: Battlefield 6 och Borderlands 2. Topp 10 hittar du undertill.

Andra storheter som toppat önskelistan på senare år är Manor Lords, Elden Ring, Black Myth: Wukong och The Day Before. Man kan väl lugnt säga att det inte gått lika bra för allihop.