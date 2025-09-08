I torsdags släpptes Hollow Knight: Silksong, och en rad spelmakare valde att kliva åt sidan och skjuta upp sina titlar. Adventure of Samsara-utgivaren agerade inte på Silksong-releasen, utan spelet släpptes samma dag. Silksong har Steam-peakat på 587 150 spelare, och i skrivande stund spelas det av 221 975 spelare. Adventure of Samsara? Peak på 15. Just nu: 6 spelare. (Steamdb)

Samsara är inte vilket spel som helst. Det är utgivet av Atari och är en nytolkning av Adventure från 1980. Det har anor. 100 procent av 17 spelare är positiva på Steam, och av trailern att döma tycks det härligt (tycker jag). På Metacritic finns blott två recensioner: nio av tio + fyra av fem.

Är det så här det går när man möter "indiespelens GTA"? Vi får väl se. Har Samsara kvaliteter kan det förstås bli en framgång i långa loppet. En långdistansare snarare än en sprinter. Men likväl är det fascinerande att jämföra Silksong-siffrorna med dessa närmast icke-siffror.

Uppmärksamheten det nu får för sin osynlighet kan ju komma att ge Samsara en skjuts uppåt.

Hur spelet presterar (eller inte) på konsolerna förtäljer inte historien.