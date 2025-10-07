Är Call of Duty: Black Ops 7 på väg att bli relativt fritt från fuskare? Ja, i alla fall om utvecklarnas uppgifter stämmer och håller i sig. Spelet har betatestats en tid, och i en rapport från den sägs att 98,8 procent av matcherna var fria från fuskare den femte testdagen. Dag 1 låg siffran på 97,5 procent.

We’ve been tracking the Black Ops 7 Beta closely — and the data tells a strong story. On Day 1, 97.5% of matches were completely clean of cheaters. By Day 5, that number rose to 98.8% of matches being cheater-free.

Förbättringen tillskrivs det nya antifusksystemet, TeamRicochet. Det sägs lära och anpassa sig efterhand.

The trend is clear: Each day of Beta, #TeamRICOCHET adapted and improved, preventing and stopping cheaters faster — and ensuring more players experience the clean matches they expect.

Black Ops 7 på dator kräver att användaren har både TPM 2.0 och Secure Boot, annars kan de inte spela. Samma sak gäller Battlefield 6, som även det tar krafttag mot fuskare.

Kort efter att Black Ops 7-betan öppnade kom filmer som påstods visa fuskare som använde wall-hack och andra otilåtna saker. Utvecklarna sa att det var väntat och att det funkade som ett test av systemet. Vi håller tummarna för att antifuskskyddet fortsätter lära sig saker, så att köparna får en fri från fusk när spelet släpps den 14 november.