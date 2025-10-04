Att Playstation och AMD jobbar ihop med framtida lösningar för spel blev klart när projektet Amethyst avtäcktes tidigare i år. Nu berättar Mark Cerny, arkitekt för Playstation, och Jack Huynhm, AMD:s senior vice president, mer om vad projeket innebär – och gissningsvis vad som kommer finnas i Playstation 6 när den släpps.

Huynh skriver på X att projektet handlar om grafik som drivs av maskininlärning, och att använda det inom spelande. Man vill också sätta nya gränser för spelgrafik, vilket ska åstadkommas med hjälp av neurala nätverk.

This isn’t just theory — it’s a co-engineered reality. From hardware breakthroughs to software advances, we’ve delivered smarter, more efficient solutions like Super Resolution in FSR 4, and we’re now paving the way for machine learning based Frame Generation and Ray Regeneration in FSR Redstone.

Dessa tekniska nyheter ska inte vara långt borta, säger herrarna. Enligt Huynhm kan de finnas i nästa konsol, som tros vara ett par år bort. Läs: Playstation 6.