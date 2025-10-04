Efter 55 recensioner snittar Battlefield 6 på finfina 84 på Opencritic. Det är ljusår bättre än det snitt som senaste spelet i serien, Battlefield 2042, landade på (65). Det är även ett högre snitt än BFV (79) och strax bakom 2016 års BF1 (87). Sett till kritikernas tidiga recensioner markerar alltså detta högsta snittet på nästan tio år. Antalet (55) talar för att det inte kommer ändras drastiskt.

Recensionerna nämner "adrenalindriven multiplayer", att spelet har "en seriös chans att kunna konkurrera med Call of Duty" och "en återkomst till gammal form". Samtliga recensioner förutom en landlar på 7,5 eller högre. Många åttor, några nior, och även ett par fullpoängare.

Första delen av FZ:s recension läser du här. Den handlar om kampanjen. Joel kommer sätta betyg inom kort när han spelat onlinedelen med fulla servrar, och inte bara i en kontrollerad testmiljö.

Vackert så – och klockan 17 i dag slår servrarna upp portarna.