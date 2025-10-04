Det är dags.

Väntan är över. I detta nu – 17.00 – slår serverportarna upp för Battlefield 6. Betygen är höga, förväntningarna likaså, och nu är det dags att börja spela. Det kan bli den skjutgladaste helgen på länge. FZ-gänget spelar förstås BF6, men också mycket annat. Ghost of Yōtei-febern håller i sig, och när inte nya spel lockar, ja, då finns alltid good ol' Doom. Vad spelar du i helgen?

Joel Olsson-Svanfeldt

Battlefield 6, baby! The squad is back together! I åratal har vi väntat!

Tomas Hellenius

🎶Bom-bom bo-bo-bom🎶 - Battlefield 6.

Mikael Berg

Efter att ha slagit till på ett nedsatt Transport Fever 2 under höstrean undrar jag vart mitt liv tagit vägen. 30 timmar spelade på fyra dagar. Hjälp.

Mike Stranéus

Eftersom Göteborg bjuder på helvetesväder ska jag ta mig an Doom, Doom II och Doom III.

Jonny Myrén

Tröttnade på Assassin's Creed Shadows halvvägs, så nu bygger jag istället vägar i Roadcraft.

Jonas Vågström

Jag börjar skymta världsrymdens slut i Star Wars Outlaws, ett alldeles för utskällt spel som förr borde prova, möjligen så rullar eftertexter innan helgen är över. Sen så introduceras blindstyret Daredevil till Marvel Rivals idag, ska bli spännande att se hur vass Våghalsen är i skarpt läge!

Fredrik Eriksson

Mer Yōtei. Det är givet! Oväntat avkopplande spel. Men skulle inte förvåna mig om jag varvar det med lite Powerwash Simulator (inför tvåan). En zen-aktig spelhelg med andra ord.

Johan Olander

Manor Lords är tillbaka med ny uppdatering och då är jag det med.