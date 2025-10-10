Vi på FZ fick testa en tidig version av Heroes of Might and Magic: Olden Era tidigare i månaden och undertecknad var väldigt positiv till nystarten.

Spelet är dock en omstart på serien efter många års vila och av helt nya utvecklare så det finns förstås en viss skepticism över spelet. Men nu finns det möjlighet att faktiskt prova spelet innan potentiellt köp. HOMM firade 30 år förra veckan och då passade de på att lägga ut en demo på spelet som en liten present till oss alla.

I demon finns fyra fraktioner spelbara och innehåller i princip samma innehåll som vi fick testa i förhandstitten. För den som är intresserad finns demon tillgänglig att ladda ned på Steam när detta skrivs.