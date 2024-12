Klockan 2 i natt svensk tid rullar årets The Game Awards igång. Vid sidan av att man korar årets bästa spel i en flock kategorier, väntar en lååång rad trailers med tillhörande spelnyheter. Ibland rejält stora sådana.

Det är klart att Mafia: The Old Country och Borderlands 4 kommer visas, men sen är fältet fritt för spekulation. Vad tror du blir den stora grejen på The Game Awards? Blir det flera stora saker? Ingen? Berätta vad du tror och hoppas på!