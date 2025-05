Utgivare har sagt att de är redo att försena spel för att ducka GTA VI-releasen. Ingen vill stångas med den kanske största spelreleasen genom tiderna. Ingen förutom Devolver, det vill säga.

I mars sa ett morskt Devolver att de kommer "släppa ett spel exakt samma dag och samma tid som GTA VI". Efter fredagsbomben – GTA VI missar hösten och släpps 26 maj 2026 – gör Devolver klart att Rockstar "inte kommer undan. 26 maj 2026 är vad som gäller." Det skriver de på X.

Vad Devolver kommer utmana GTA VI med är dock oklart. I studions stall finns titlar som Cult of the Lamb, Serious Sam, Hotline Miami, Enter the Gungeon, Baby Steps, Gris och Plucky Squire.

I ett gillat inlägg på X under Devolvers post föreslås "Hotline Miami 3 med Vice City-vibbar".