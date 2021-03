Josef Fares gillar det här med co-op, och när hans tredje spel – It Takes Two – släpps om ett par veckor så är två spelare ett av systemkraven. Du kan alltså inte spela det själv, utan ni behöver vara två – antingen på sammma skärm eller vid varsin spelmaskin online.

I övrigt ser systemkraven för pc-versionen snälla ut. Här är de:

Minimum Rekommenderat OS Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit) Samma CPU AMD FX 6100 / Intel Core i3-2100T Ryzen 3 1300X / Intel Core I5-3570K RAM 8 GB 16 GB Grafik Radeon R7 260x / Geforce GTX 660 AMD R9 290X / Geforce GTX 980 Lagring 50 GB Samma

It Takes Two utvecklas av svenska Hazelight Studios som grundades av Josef Fares. Det skäpps till pc, Playstation (4 och 5) och Xbox (One, Series) den 26 mars. Fares har tidigare gjort A Way Out (2018) och Brothers: A Tale of Two Sons (2013).