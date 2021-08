Efter ett par Pillars of Eternity och Tyranny bytte Obsidian isometrisk fantasy mot 3d-sci-fi, i och med The Outer Worlds. Det gjorde de, uppenbarligen, rätt i. Take-Two avslöjar i sin senaste finansrapport att spelet totalt sålt i fyra miljoner exemplar. "Va? Take-Two, och inte Microsoft?" frågar sig kanske en och annan. Japp, utgivaren bakom The Outer Worlds är Take-Twos "indieinitiativ" Private Division, men från och med tvåan är Xbox Game Studios utgivare.

Och för att förtydliga lite till: Outer Wilds är ett helt annat spel, som nu får expansion.

Förra sommaren fick vi veta att Obsidian återvänder till Pillars of Eternity-världen med Avowed. Men i sommar stod det alltså klart att även The Outer Worlds 2 är på gång. Så här ser det ut.