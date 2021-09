Vi har inofficiellt vetat sedan i maj att Uncharted 4 är på väg till pc. Under gårdagens Playstation-show bekräftades nyheten – och expanderades. Jo tack, Uncharted 4 kommer till pc under början av nästa år i remasterform, tillsammans med seriens senaste del, Uncharted: The Lost Legacy.

Som om det inte vore nog släpps remaster-paketet även till Playstation 5 i samma veva.

Uncharted 4 släpptes 2016 till Playstation 4, och handlar om Nate (och Sam!) Drakes jakt på en sjörövarlegend. Den "fristående expansionen" Uncharted: The Lost Legacy släpptes året därpå, och handlar i stället om duon Chloe Frazer och Nadine Ross. Man kan sammanfattningsvis säga att om Uncharted 4 är en tjock äventyrsroman så är Lost Legacy en rafflande novell.

Hur framtiden för spelserien ser ut är oklart, men det kommer i alla fall en Uncharted-film.