I maj råkade Sony avslöja att Uncharted 4 var på väg till pc, och dealen blev ännu bättre när det stod klart att remastrade Uncharted 4 och Uncharted: The Lost Legacy skulle komma till pc, och Playstation 5. En ny trailer sätter releasedatumet 28 januari i sten – åtminstone för PS5-versionen av Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Pc-spelarna tvingas hålla på sig till senare under 2022.

Det återstår att se hur länge pc-spelarna behöver vänta. Steam-sidan nöjer sig med vaga "2022".

PS4-ägare av någon av titlarna kan köpa samlingen för billigare peng – omkring 100-lappen – och äger du det ena eller andra i fysiskt ex behöver du plocka fram skivan och sätta in i din PS5:a. Om du hämtat Uncharted 4 via Playstation Plus kan du däremot inte dra nytta av rabatten.

Den nya trailern gör det också klart och tydligt att det är singleplayer-äventyren som släpps i remaster-form, och därmed kan vi räkna bort multiplayer-delen – vilket vi redan hade gjort.