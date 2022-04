De flesta är rörande överens om att Supermassives hittills största stund stavas Until Dawn. Den 10 juli är det dags för en uppföljare... ish. The Quarry är inget rakt Until Dawn 2, men väl en tematisk tvåa. Med i spelet är bland andra fantastiska Grace Zabriskie, som vi sett i Twin Peaks.

Vi fick inte se vansinnigt mycket när spelet avslöjades, och då ska det släppas redan i juni.

Idag blir det dock annat ljud i skällan, då IGN visar inte mindre än 30 gameplay-minuter från sommarskräckisen. Skådeplatsen för The Quarry är ett sommarläger där ett gäng tonåriga lägerledare har en sista kväll. Inga barn, inga vuxna, inga regler. Vad kan gå fel!? (Spoiler: mycket.)