30 procent av PS5-användarna på FZ kommer att köpa PSVR 2, detta enligt en snabbkoll (se nedan) som vi gjorde i januari. Vi skrev dock ingenting om när headsetet släpps, vilket en del andra medier vågade sig på gissningar om. Och det verkar som om potentiella köpare får vänta ett tag till. Nu rapporteras det nämligen, från en analytiker specialiserad på leveranskedjorna, att tillbehöret kan att dröja ett bra tag.

Det är på Twitter som nyheten fått vingar: Analytikern Ross Young berättar att produktonstakten av PSVR 2 visserligen har ökat dramatiskt, och detta “TROTS” att det har försenats till 2023. Inget officiellt från Sony ännu, men med tanke på omvärldsläget och hur leveranserna i övrigt ser ut på tech-sidan låter det inte helt otroligt.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM