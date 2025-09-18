Metal Gear Solid Delta: Snake Eater har precis släppts med relativt bra betyg. Försäljningen har också varit bra och Konami funderar förstås redan på vilket spel i serien de ska göra om härnäst. För att bestämma sig så frågar de oss spelare via X vilket spel de ska välja.

Spelen som finns med på listan är följande:

Metal Gear

Metal Gear 2 Solid Snake

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Metal Gear Solid: V The Phantom Pain

Others

De enda spelen som inte finns med är Metal Gear Survive och Metal Gear Rising: Revengeance. Men om du nu skulle vilja att något av dessa spel ska få en remake kan du alltid skriva det under ”Others”.

Vilket spel vill du se som nästa remake?