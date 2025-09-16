Direkt från Tokyo får vi första reella teasern från Hideo Kojimas OD, även om även fått se ett märkligt klipp med vass ansiktsmimik. OD, som nu också fått undertiteln Knock, har av Kojima kallats för "ett nytt slags medium", men spår av P.T. som skulle bli Silent Hills har hittats.

Teasern har en tät stämning.

Nåväl, OD är förstås sin egen best. En skräckbest är det utan tvivel, och i teasern får vi fragmentariska meddelanden om något "förbjudet" och en "ritual" och något som skedde för 10 år sedan. Likt P.T. spelas OD i förstaperson och det är byggt i Unreal Engine 5. Äckligt snyggt. Förmodligen äckligt också. Ljudbilden utgörs av bland annat knackningar, fotsteg och barnskrik.

Hunter Schafer, Udo Kier och Sophia Lillis spelar alla roller i OD.

Releasedatum: okänt. Format: okända. Xbox Game Studios agerar visserligen utgivare, men det är i dessa tider inget hinder för, säg, en Playstation 5-release. Vi kommer få skäl att återkomma.