Megasuccén Palworld ynglar av sig. I Palfarm driver du ett lantbruk, och gör det med hjälp av en mindre armé bestående av "Pals". Du ska kunna spela Palfarm i "din egen takt", samla Pals och "bygga dina drömmars bondgård". Full multiplayer, lovar Steam-sidan. Lantbruk, småstadsliv, fiske, skogshäng och rysk roulett (vi skojar inte!) får vi glimtar från i trailern.

Spelet har i skrivande stund inget releasedatum och är i dagsläget enbart bekräftat till pc, men gör det "en Palworld" kommer vi även att få se konsolsläpp.