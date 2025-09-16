Hypen är solid.

Ett "next generation tactical espionage game" från Hideo Kojima till Playstation, som ska sudda ut gränserna mellan spel och film. Jo tack, vi får en känsla av Metal Gear vad gäller Physint. Nu ger Hideo Kojima oss en första glimt från spelet. Det är ingen konkret bild men det är något. "Here comes the feeling" står det, och vi får se protagonisten iklädd moderiktig rock.

Physint är arbetsnamnet, och Charlee Fraser, Don Lee samt Minami Hamabe har roller i spelet.

Nyheten kommer direkt från Tokyo (via VGC) och Kojima är spänd på att fortsätta "experimentera med teknologin", men innan Physint ska han göra OD som vi i dag fick en första reell teaser från.

Medan OD är Xbox-utgivet hittar vi Playstation Studios bakom Physint. Hermen Hulst från Playstation säger att de i dag inte kan avslöja så mycket, men att Physint "drivs av samma kreativa engeri och samma ambition som gjort samarbetet med Playstation och Kojima så starkt under 30 års tid". Så sent som i maj sa Kojima att spelet kan komma att dröja i fem-sex år.

En titel för Playstation 6, kanske?