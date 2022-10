Digital spelförsäljning tar undan för undan över, men likväl är det imponerande att Switch-spelet Splatoon 3 stod för 69 procent av den totala fysiska spelförsäljningen i Japan under september.

Siffrorna kommer direkt från Famitsu (via Gamesindustry) och konkret handlar det om 2,7 sålda miljoner fysiska Splatoon 3-exemplar. Den totala siffran för fysiskt sålda spel i Japan under september är enligt uppgifter 3,9 miljoner. Den absoluta lejonparten stod alltså Splatoon 3 för.

Switch dominerar den fysiska listan, där enbart Playstation-spelen Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline och Earth Defence Force 6 letade sig in. Det är oklart exakt hur många ex Splatoon 3 sålt i världen över, fysiskt och digitalt. Gissningsvis handlar det om en vräkig siffra.