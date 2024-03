South Park: The Stick of Truth och uppföljaren The Fractured But Whole har blivit riktigt uppskattade rollspel, men nästa SP-spel blir något helt annat.

I ett snack med IGN säger skaparen Matt Stone att de med South Park: Snow Day ville göra något nytt, bland annat eftersom de ville kunna göra något i själva tv-serien och sedan lägga till det i ett spel veckan därpå, vilket de två tidigare spelen inte riktigt lämpar sig för.

Spelet bygger vidare på berättelserna och karaktärerna som ungarna hittade på till The Stick of Truth, så själva handlingen är baserad på fantasy snarare än superhjältarna från The Fractured But Whole. Som spelare axlar man dessutom återigen rollen som "new kid".

I spelet ska man tillsammans med upp till tre andra spelare samarbeta för att ta sig så långt som möjligt och hitta användbar utrustning på vägen. South Park: Snow Day släpps den 26 mars på Switch, Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.