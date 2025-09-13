Alla ska med. Det är melodin när en ny lösning nu släppts för Xbox-spel i Windows och på bärbara spelmaskiner. Förutom Xbox och Game Pass får vi från releasen (nu!) tillgång till våra bibliotek via Steam, Epic Games Store, GOG och Battle.net. Det skriver man på Xbox Wire.

Där ser man foton som demonstrerar den uppdaterade Xbox-tjänsten på Xbox Ally.

Uppdaterade tjänsten på Xbox Ally.

Detta blir en universal-lösning som ska göra det "enklare att starta och sköta dina spel och applikationer – på en och samma plats". Förutom att fresta med ett enhetligt spelbibliotek lovar man att samla historiken på samma ställe. När du installerar spel från exempelvis Epic eller Steam kommer det dyka upp i "mitt bibliotek", där du kan starta det.

Det är möjligt att via app-fliken ta sig till Steam, GOG och de andra. Senare under september kommer även titlarna som är spelbara i molnet att bli tillgängliga via den uppdaterade lösningen.