När Sony i fjol släppte PS5 Pro var det utan skivläsare. En sådan fick man vackert köpa till. När företaget släpper en ny företagsrapport framstår beslutet som alltmer logiskt. Ja, rentav självklart. Detta då blott tre procent av Playstations totala intäkter under 2024 kommer från fysiska mjukvara. 2020 var det sex procent. Det är med andra ord en halvering på fyra år.

Noterbart är dock detta: siffrorna visar Sonys intäkter, och för enheterna som sålts i butik redovisas Sonys del. Digitala köp redovisas dock i sin helhet.

Hela speldivisionen drog in 4 670 miljarder yen. Det motsvarar ungefär 293,5 miljarder kronor, och därmed drog försäljningen av fysiska spel in runt 8,8 miljarder kronor till Sony.

Tårtbiten för fysisk mjukvara är liten.

Som jämförelse landar försäljningen av digital mjukvara på 20 procent. Hårdvara gick ännu bättre, och landar på 24 procent. Allt dyrare konsoler är förstås en rimlig förklaring. Men än bättre gick add-on-försäljningen, som vi enklare kan översätta till DLC, med hela 29 procent av kakan.

Med andra ord: det är många som håller hårt i sina favoritspel och köper nytt material till dem snarare än helt nya spel. Stora live service-spel som Helldivers 2 och Destiny 2 nämns. Sony har satsat hårt på live service, men har också gått på en och annan mina (läs: Concord).

En siffra som fortsätter stiga är antalet månatliga användare. 124 miljoner är en boost med 14 procent sedan 2022. Så fler spelar men allt färre har spelen i fysiska hyllor.