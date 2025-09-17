Spelmotorn Unreal Engine 5 har rykte om sig att vara tungdriven, och det stärktes av Borderlands 4 som visat sig vara väldigt krävande. Epic-bossen Tim Sweeney menade nyligen att felprioriteringar kan vara orsaken: att utvecklare bygger spelet för kraftigast möjliga hårdvara när de istället borde börja med att optimera för klenare system.

Rätt eller fel? Vi nystar i frågan i dagens Fragzone-fredag, och till vår hjälp har vi Sweclockers hårdvaruguru @Fredrik Rosenvik.

Du ser oss live från klockan 14, eller när du vill i efterhand.