Fans satte glädjen över att Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 fått releasedatum i halsen när det kort därpå stod klart att två klaner (Lasombra, Toreador) inte ingår, utan istället säljs som dlc. Reaktionerna var... inte glada. Glädjande däremot var att de ansvariga lyssnade på kritiken, och nu meddelas att dlc-klanerna ingår i spelet.

Thanks to our community for the frank feedback on Bloodlines 2 and the Premium Edition. That feedback made it clear: Lasombra and Toreador belong in the base game, so that is what we are doing.

Grundspelet kostar 600 kronor digitalt. Sen finns två dyrare versioner (kostar 700 och 900 kr), med en flock extraprylar. Fysiska utgåvor är också utlovade.

Bloodlines 2 släpps till pc, PS5 och Xbox Series den 21 oktober. Vilket känns som ett smärre underverk efter utvecklarbyte och en flock förseningar. Nu håller vi tummarna för ett lika bra spel som föregångaren, gärna med färre buggar.