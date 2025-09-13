Efter många års utveckling har Skate nu släppts i öppen early access. Det innebär att alla som vill kan utan kostnad testa omstarten av EA:s skateboardserie. Läs mer om och hämta spelet här.

Testversionen finns på PS5, Xbox Series och pc (från EA Store, Steam och Epic). Handkontroll är ett krav, även på pc. Spelet har fullt cross-platform- och cross-progression-stöd, så att alla plattformar kan spela med varandra. Du kan även byta mellan plattformar och få med dig dina framsteg.

Spelet kommer vara free-to-play även som färdigt. Om du vill kan du peta in lite pengar till utvecklarna genom att köpa versioner med lite extraprylar. De säljs för 25 och 50 euro, men är alltså frivilliga.

Det är inte känt när fullversionen beräknas bli färdig. EA understryker att den här versionen är under utveckling, så gissningsvis tar det ett tag.

Nya Skate blir det fjärde spelet i serien, som haft uppehåll sedan 2010. Det började ryktas om den fjärde delen redan 2017.