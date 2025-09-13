Half-Life 2 är tidernas bästa spel, enligt oss själva. Det tronar högst upp på vår topp 100-lista över det bästa som gjorts, och även om du inte håller med så har du ändå spelat Valve-klassikern från 2004.
Eller..?
Ja? Nej?
Half-Life 2 är tidernas bästa spel, enligt oss själva. Det tronar högst upp på vår topp 100-lista över det bästa som gjorts, och även om du inte håller med så har du ändå spelat Valve-klassikern från 2004.
Eller..?
På med pannbandet och utmana Peter från Agon by AOC i frågesport om ... sport!
Få saker är så känsliga som topplistor – men vi älskar dem. Fredrik älskar dem.
Fel spel vann, tycker 83 %. Dags att ändra på den saken.
Visa vad du kan om Battlefield och ta chansen att värvas direkt till FZ:s Slaget-trupp.
Och de tio som delade på förstaplatsen har blivit fyra. Rafflande!
Topp 3 avtäckt!
Var försiktig med vilka spel du önskar dig.