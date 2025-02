Netease är en av flera kinesiska jättespelföretag som har köpt på sig internationella studior under de senaste åren, men nu kommer en rapport som verkar peka mot att de ångrar den satsningen.

Tecken på det har dykt upp sedan slutet av förra året, då den helägda, kanadensiska studion Worlds Untold tvingades varsla personal och lägga sina projekt på is, och så sent som förra veckan började det att pratas om hos svenska Liquid Swords, som Netease är delägare i, utöver att en av Neteases supportstudior i Seattle fick slå igen, som hade jobbat med succén Marvel Rivals.

Enligt journalisten Stephen Totilo på Game File håller Netease på att göra sig av med fler studior utanför Kina. Han säger sig ha pratat med två insatta källor, som uppger att majoriteten av de utländska studiorna ska bort på ett eller annat sätt, och lyckas de inte hitta annan finansiering så är risken överhängande att de tvingas slå igen.

Netease äger (helt eller delvis) bland annat Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human), Grasshopper Manufacture (killer7, No More Heroes, Killer is Dead), Rebel Wolves (som jobbar på kommande The Blood of Dawnwalker), Jackalyptic Games (har jobbat på nåt WH40K-relaterat) och ett tiotal till.