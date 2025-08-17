Giant Bomb-människan Jeff Grubb spår att Playstation visar nya spel i september, skriver TGP. Han säger sig ha hört viskningar om att det planeras för ett State of Play (eller möjligen ett Showcase), med siktet på slutet av september (eller kanske lite tidigare än så).

Grubb nämner inga spel som kan komma att visas, men höstaktuella Ghost of Yotei känns sannolikt. Grubb spår att Fairgames inte kommer dyka upp. Detta heist-rånarspel avtäcktes 2023, men i början av året ryktades det om försening och kort efter hoppade studiogrundaren Jade Raymond av projektet. Oklar framtid för spelet, så Grubbs gissning är ingen högoddsare.

Det är inte heller en spelshow av Sony i september: de har gjort så årligen sedan åtminstone 2019. State of Play kan avhandla allt från mindre tredjepartsspel till egna stortitlar, och man brukar köra tre, fyra shower per år.

Vad som är helt säkert är att spelshowen Gamescom Opening Night Live körs i två timmar i kväll. Start 20.00, du ser den här.