Klockan 15 i eftermiddag blir det en ny Nintendo Direct, denna gång helt tillägnad Kirby Air Riders. Under uppskattningsvis 45 minuter djupdyker regissören Masahiro Sakurai i racingspelet, som ska släppas till Switch 2 innan årsskiftet.

Kirby Air Riders är uppföljaren till Gamecube-liret Kirby Air Ride från 2003. Där plockar Kirby upp motståndarnas olika förmågor. Och Nintendo ger alltså uppföljaren 45 minuter i rampljuset för att övertyga racingsugna om att de ska satsa på detta också, vid sidan av fortfarande färska Mario Kart World.

Uppdatering: Kirby Air Riders släpps den 19 november till Switch 2.