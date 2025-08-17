Battlefield 6-betan uppskattades av många (4 i betyg från 60 % av er som röstat), men banorna har kritiserats för att vara för små. Producenten David Sirland har lovat större banor i fullversionen. Och så verkar det bli.

En grupp som kallar sig 1BF har grävt fram två storväxta banor ur Battlefield Labs, skriver MP1st. Den ena banan heter Mirak Valley och beskrivs som spelets största vid release. Den ska vara lite under 0,6 kvadratkilometer, aningen mindre än de storväxta Hamada (Battlefield V) och Caspian Border (BF3, BF4, BF2042). Kartan är uppskattningsvis fyra gånger större än Siege of Cairo från BF6-betan. Den andra kartan kallas Eastwood (eventuellt ett arbetsnamn) och är uppskattningsvis dubbelt så stor som Siege of Cairo. Den ska inte ingå vid premiären, utan tros komma med när första säsongen släpps.

Uppgifterna är obekräftade, så ta dem inte som sanning.

Storleksjämförelse mellan Siege och Cairo och de två hittade banorna. Bild: MP1st.com

Producent bemöter tempokritik

Mer om kartstorlek: betan fick också kritik för att tempot var för högt. Sirland besvarade det med att tempot kommer skalas utifrån kartstorlek, eller rent konkret kännas långsammare på större kartor. Men när en person nyligen upprepade att spelet har för högt tempo och liknar Call of Duty uppmanade Sirland kritiker att gå tillbaka till de små och medelstora banorna i BF3 och BF4 och jämföra intensiteten (med BF6-betan). Han upprepade att det känns långsammare på större kartor, och att det var så förr också.

We are very much looking back at our past modern incarnations when it comes to pacing. I'd urge everyone to go and play some smaller/medium map BF3 and BF4 to get a good example of the intensity curve.

It is slower and more deliberate on the larger maps, as it was in the past.

Battlefield 6 släpps den 10 oktober till pc, PS5 och Xbox Series. Nio kartor ingår då, och fler tillkommer senare. Det finns inga uppgifter om det blir mer betatestning innan premiären.