Uppföljaren till Mortal Kombat 2021 var tänk att släppas i oktober, men nu meddelas det att filmen blir försenad några månader. Orsaken enligt Deadline sägs vara att oktobers schema är packat och därför flyttas filmen fram till den 15:e maj nästa år.

Snackisen runt Mortal Kombat 2 är att Karl Urban har tagit sig an rollen som den ikoniska Johnny Cage. I andra roller får vi se Jessica McNamee som Sonya Blade, Adeline Rudolph som Kitana och Mehcad Brooks som Jax. Manus står Jeremy Slater (Moon Knight-serien) och Simon McQuoid sitter i regissörsstolen.