Silksong är på allas läppar just nu och spelas av över en halv miljon spelare. De som spelat Stardaw Valley kanske har upptäckt ett bekant namn i eftertexterna.

I texten finns nämligen namnet Eric Barone med som röstskådis. The Verge frågade Stardew-utvecklarna om namnet tillhör samma person som utvecklat bonde-simulatorn och Cole Medeidos erkännde då att det faktiskt är samma person.

Dock berättade aldrig Mededios vem som har Barones röst i spelet då han inte ville spoila något. Är det någon här på FZ som listat ut vem det kan vara så skriv i kommentarerna men var snäll och spoiler tagga.