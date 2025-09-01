Det bästa Batmanspelet vi fått sedan Rocksteadys Batman: Arkham Knight är lite oväntat ett Batmanspel i VR. Camouflaj och Oculus Studios släppte VR-spelet Batman: Arkham Shadow förra året som många också anser är ett av de bästa spelen i VR.

I en intervju med Culture Combine berättade Mark Rolston som spelade Gordon i spelet att de håller på med en uppföljare till VR-spelet. Bolston pratade om sin karriär där han bland annat nämnde Blade runner, Spider-man och då förstås Batman.

"In the Blade Runner game, I was a voiceover, but for Spider-Man, I do complete motion capture, voice, and everything," the actor told the publication, before slipping this little nugget of information into the conversation: "Same thing with the Batman Arkham Shadow VR game. We're about to start another one of those. I play Commissioner Gordon."

Hur många är peppad på mer Batman i VR?