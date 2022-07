Halva 2022 har gått, så det är dags för FZ att lista några spel du kanske missat hittills under året. Sommaren är en bra tid att ta igen några missade spel, eller dyka ner i den där retrosamlingen eller remastern som kom tidigare i år men som hamnade i backloggen. Så här kommer 30 nya spel plus 5 remasters, remakes och nyutgåvor för den som gillar nygammalt snarare än sprillans nytt. För den som istället vill ha det extra nytt så listar vi på slutet även en handfull bubblare i form av några lovande early access-spel släppta i år.

Det här är alltså i första hand spel vi inte recenserat på FZ (ett par undantag finns) och som kanske flugit under radarn för många spelare. Med ett par undantag är det alltså inte de mest kända titlarna från i år, men några av dem är utan tvekan några av årets hittills bästa spel.

Spel du kanske har missat

NORCO (Pc)

Ett av årets i särklass bästa spel hittills är det svenskutgivna NORCO, ett surrealistiskt science fiction-äventyr som utspelar sig i ett trasigt södra USA. Djuplodande tematik, oväntad humor och en raketkatt väntar den som ger det här vemodiga, välskrivna och trasigt vackra spelet en chans.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Switch, Playstation, Xbox, pc)

Våra skalbeklädda ninjavänner behöver knappast någon närmare presentation vid det här laget, men Shredder’s Revenge förtjänar en plats på listan av två anledningar. För det första är detta ett väldigt bra beat ’em up som inte bör missas och för det andra bidrar både Raekwon och Ghostface Killah samt Mike Patton från Faith no More med musik till spelet. Den sistnämnde sjunger det berömda temat.

Rogue Legacy 2 (Pc)

Med risk att börja upprepa mig så har vi här ännu ett av årets allra bästa spel. Om du spelade det i early access och tänkte att det inte kändes lika bra som ettan så är du inte ensam. Jag gjorde detsamma. Men det färdiga spelet är väldigt mycket bättre än när det först dök upp i early access, och är en utbyggd och fördjupad variant av det fantastiska originalspelet, med tajta kontroller och en beroendeframkallande gameplayloop.

Who’s Lila? (Pc)

Dags att bli mer obskyra nu, i och med det här extremt stiliserade och fyndiga detektivspelet. Den avskalade grafiken döljer ett smart äventyr där din input som spelare består i att manipulera ansiktsuttryck för att få fram önskad reaktion. Mycket egensinnigt.

Not for Broadcast (Pc)

Not for Broadcast har släppts i omgångar, med en full release i januari i år. Det är något så genuint ovanligt som en propagandasimulator i form av ett fmv-spel, där du är personen bakom kulisserna på en tv-kanal och måste censurera olämpligheter i rutan. En svart komedi och ett bra exempel på vad man kan använda fmv-konceptet till. Inte bara för fmv-nostalgiker, således.

Tiny Tina’s Wonderlands (Playstation, Xbox, pc)

Det klart största spelet på den här listan, men även om Borderlands-serien knappast är en doldis så släpptes detta ändå lite mer i skymundan, spinoff som det är. Dessutom bara på Epic Games Store, vilket bara det diskvalificerar spelet i vissa spelares ögon. Nu finns det dock på Steam, och det är ett kul co-op-spel – även för oss som inte tycker att Tiny Tina är rolig överhuvudtaget.

Windjammers 2 (Xbox, Playstation, Switch, pc)

Snacka om senkommen uppföljare. Originalet är ett omtyckt arkadspel från 1994, som har levt kvar i folks medvetande som det kultsportspel det är. Tvåan är i princip första spelet rakt av, men med ett lite mer utbyggt singleplayerläge. Det kan dock kvitta, för det är i kamp mot kompisar som det här frisbee-kastarspelet kommer till sin rätt. Lika kul nu som 1994, i all enkelhet.

Infernax (Switch, Xbox, Playstation, pc)

Jag minns fortfarande hur besviken jag blev på Simon’s Quest när jag som barn köpte det begagnat. Mina förväntningar på ett mer äventyrsinriktat Castlevania sköts i sank av obskyra pussel och tradigt utforskande. Infernax är i princip Simon’s Quest fast gjort rätt. Ett läckert, pixligt actionäventyr vars enda egentliga brist är att det är lite väl enkelt.

Forgive me Father (Pc)

Vi lider för tillfället inte direkt någon brist på varken Lovecraft-inspirerade spel eller retro-fps. Och inte mig emot, då jag är väldigt svag för båda. Det här kombinerar de två, till ett snabbt och blodigt fps där du slåss mot allsköns Lovecraft-inspirerat oknytt i en grotesk skräckvärld. Mysrysligt och stilsäkert.

OlliOlli World (Switch, Playstation, Xbox, pc)

Jag var väldigt förtjust i de avskalade men väldigt tajta (och bitvis svinsvåra) OlliOlli-spelen på PS Vita. Uppföljaren bygger ut konceptet med en story, en mer rejäl kampanj och en helt ny grafisk stil (som många verkar älska, men jag är mer skeptisk). Grunden, där du försöker göra skateboardtrick och ta dig i mål utan att slå ihjäl dig, är dock intakt.

The Hand of Merlin (Pc, Switch, Xbox, Playstation)

Ett turordningsbaserat strategispel med roguelite-inslag, där du använder dig av olika hjältar för att ta dig an diverse monstruösa hot. Ett ganska typiskt strategispel som kanske inte kommer med några direkta överraskningar, men man vet i gengäld vad man får.

Nobody Saves the World (Xbox, Playstation, Switch, pc)

En ganska underbart idé, där du startar som en anonym icke-karaktär som hela tiden låser upp nya former med olika förmågor. Grundkonceptet är väl underbyggt med fyndig humor och metakommentarer som bidrar till charmen. Visuellt inbjudande och smart, om än ganska repetitivt ibland när du försöker låsa upp nya förmågor.

Card Shark (Switch, pc)

Ett väldigt egensinnigt äventyr som blandar narrativ med pusselinslag, varierade minispel och allsköns infall när du försöker bluffa och lura dig fram i 1700-talets Frankrike. Det börjar något långsamt, men häng med så utvecklar det sig till ett underhållande äventyr som alltid har en joker (ett ess är för förutsägbart) i skjortärmen.

Citizen Sleeper (Xbox, Switch, pc)

Ett av årets allra mest intressanta spel är ett slags mix mellan rollspel, överlevnadsspel och interaktiv roman. Du ikläder dig rollen som en desperat arbetare som bokstavligen sålt din kropp till ett storföretag, som du nu flytt från. Kruxet är bara att din mekaniska kropp håller på att falla sönder, och du måste hitta en ny tillvaro samt ett sätt att överleva på en rymdstation full med intriger. Välskrivet och engagerande. Ge det en chans.

Syberia: The World Before (Xbox, Playstation, Switch, pc)

Det här var sannerligen en kul överraskning. Där förra Syberia-spelet var en ganska eländig upplevelse som fyllekörde mammuten rakt ner i diket, är The World Before en ordentlig förbättring. Allt, från berättandet till pusslen till det tekniska, är bättre den här gången. Jag hade gett upp hoppet om Syberia, men ibland är det trevligt att bli motbevisad.

Gibbon: Beyond the Trees (Switch, pc)

Ett märkvärdigt bitterljuvt litet spel om en apa som försöker rädda sitt barn genom att svinga sig fram genom trädtopparna. Mekaniken är väldigt lätt att lära, där du försöker få till ett mjukt och snabbt svingande. Närmast meditativt när man får till ett bra flyt.

Samurai Bringer (Switch, Playstation, pc)

Ett stilrent litet isometriskt actionspel av roguelite-snitt, där du är en liten pixlig samuraj som hackar ner horder av gulliga fiender. Det är inte bäst i klassen, men absolut värt en titt för den som vill ha en stunds hack n’ slash för en billig peng. Passar bra på Switch för korta spelsessioner i hängmattan (innan man somnar med konsolen på magen).

Fishing Paradiso (Switch, pc)

Jag blir automatiskt extremt misstänksam när mobilspel portas över till pc och konsoler. Det är ganska sällan de håller. Men det finns undantag, som Fishing Paradiso. Det är ett väldigt simpelt men rofyllt casualspel som börjar med att du dör och hamnar i någon sorts himmelrike där du ägnar dagarna åt att fiska, laga mat och uppgradera ditt paradishem. Perfekt hängmattespel när man inte orkar spela något krångligt.

Grand Mountain Adventure (Switch, pc)

Är sommarvärmen för mycket? Behöver du lite svalka och respit? Då kanske Grand Mountain Adventure kan vara något. Det är ett rättframt och charmerande spel där du åker skidor och snowboard i en samling backar, där du kan leta hemligheter och hålla på lite som du vill. En behaglig skidsimulator som är lite vad du gör den till. Även detta ett mobilspel som gör sig ganska bra på konsol och pc.

Drill Deal Oil Tycoon (Pc)

I dessa tider kanske man inte vill vara en oljebaron som drar upp världsförstörande fossila bränslen ur marken. Men man kan ju leka att man är det i ett kul litet strategispel uppbyggt av gulliga voxlar. Bygg ut din oljeborrplattform, försvara dig mot pirater och blir rik. Jag är dock osäker på du kan köpa ett fotbollslag för oljepengarna sedan.

Neon White (Switch, pc)

En mix av äventyrsspel och stiliserad förstapersonsplattformare som känns som en mer Japan-influerad variant av Mirror’s Edge, med fokus på att springa igenom nivåer så snabbt som möjligt. Neon White har gott om personlighet och alla som saknat plattformshoppande och springande i första person är detta givet.

A Musical Story (Playstation, Switch, pc)

Ett rytmspel som är mer fokuserat på sitt narrativ än på spelmekaniken. Vänta dig med andra ord inga trixiga Guitar Hero-utflykter här. Det är ganska enkla knapptryckningar i takt med musiken. Istället är poängen det ordlösa narrativet och 70-talsestetiken, i kombination med musiken förstås. Ett säreget litet spel.

Tunic (Xbox, Playstation, pc)

Årets sleeper hit, kan man väl säga. Men om det är någon där ute som missat Tunic så bör ni vakna genast och ge det en chans. I alla fall om ni gillar Zelda-äventyr med inslag av mystik, bra pussel och lite lagom soulslike-inspiration. Sättet man låser upp sidor i spelets manual är briljant, och att all text i den är på ett påhittat språk som vi får tyda bäst vi kan, är smått genialt.

Strange Horticulture (Pc)

Vad får man om man kombinerar ett växthus, ockultism och Papers, Please? Man får Strange Horticulture, ett spel du driver en mystisk butik som säljer allsköns växter till dina kunder. Atmosfäriskt och medryckande när man kommit in i det och börjar upptäcka spelvärldens mysterier.

Dawn of the Monsters (Xbox, Playstation, Switch, pc)

Ett beat ‘em up med stora kaijus som river hus och bankar skiten ur varandra. Påminner lite om gamla Neogeo-spelet King of the Monsters 2. De olika jättelika bestarna har alla sina specialförmågor och attacker, vilket tillför i alla fall lite variation till genrens repetitiva natur. Det är ju alltid roligt att vara stor nog att kunna trampa på hus, dessutom.

FAR: Changing Tides (Xbox, Playstation, Switch, pc)

Ett atmosfäriskt äventyrsspel där du färdas över havet i en steampunkig farkost. Det bästa är att inte veta så mycket alls om det på förhand och bara åka med på resan. Ett kort, saltstänkt litet äventyr i en ödslig och trasig värld.

Dorfromantik (Pc)

En casualfavorit redan i early access, men nu är spelet alltså släppt i färdigt format. Det är ett nästan löjligt trivsamt spel där du bara lägger ut brickor för att skapa miljöer, lite som Carcassonne fast med simplare regler. I sandlådeläget kan du bara bygga en mysig värld efter eget huvud, men annars gäller det att skapa särskilda områden av likadana brickor. Extremt simpelt och rofyllt.

Martha is Dead (Playstation, Xbox, pc)

Inte lika rofyllt är det här skräckspelet från de italienska utvecklarna bakom The Town of Light. Detta är ett psykologiskt skräckspel som väl är ett typexempel på ”inte för alla”, men det är ett intressant försök. För den som vill ha något annat än genreövningarna Supermassive ägnar sig åt, så kan detta vara ett alternativ.

Nightmare Reaper (Pc)

Ett nyretro-fps i Doom-stuk, som dock blandar in roguelite-element och möjligheten att uppgradera dina förmågor. Resultatet är ett hektiskt fps som ser väldigt klassiskt ut men som har fler moderna inslag än man kanske först tror. Våldsamt och våldsamt kul.

Ravenous Devils (Xbox, Playstation, Switch, pc)

Spelet beskrivs som en skräckmatlagningssimulator, där främsta ingrediensen är brott. Det stämmer rätt bra och jag behöver väl knappast ens påpeka exakt vad det är du tillagar i spelet? En underhållande grotesk liten spelupplevelse för en billig peng, som lever mer på chockvärdet än på sin spelmekanik.

5 retro, remasters, och remakes

Wonder Boy Collection (Switch, Playstation)

Wonder Boy-serien är märklig, och har blivit styvmoderligt behandlad genom åren. Först på senare år har den fått mer och mer kärlek, i form av remasters, remakes och nyutgåvor. För den som vill prova på arkadoriginalet och tre andra spel i serien är den här samlingen en helt okej introduktion till den till en början hammarkastande och skateboardåkande ungen, som senare utvecklades till mer av en fantasyhjälte.

Pocky & Rocky: Reshrined (Playstation, Switch)

Någonstans mittemellan uppföljare och remake. Reshrined är i princip en ny version av det älskade SNES-spelet, där du skjuter dig igenom horder av gulliga fiender – fast med ny grafik, omgjorda banor och med fler karaktärer att välja mellan. Fortfarande kul, fortfarande gulligt och fortfarande snorsvårt.

Powerslave Exhumed (Playstation, Xbox, Switch, pc)

En udda variant av remake, som slår ihop de gamla konsolversionerna, samt lånar några inslag från pc-versionen av gamla Powerslave (även kallat Exhumed). Spelets metroidvania-inslag var långt före sin tid för ett fps. Den gamla pc-versionen var ett mer typiskt fps, men detta är alltså främst en remake av konsolversionen.

Snow Bros Special (Switch)

En personlig gammal arkadfavorit får oväntat nog en remake, bara så där. Den här nyversionen till Switch är trogen originalet och funkar precis som den bäst i co-op. Samma sorts arkadstuk som Bubble Bobble, fast här gör man snöbollar av fienderna och rullar iväg dem som bowlingklot för att knocka övriga fiender. Mycket charmigt i alla enkelhet, i alla fall om man har någon att spela med.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (Playstation, Xbox, Switch, pc)

Det är en riktigt tafflig remaster, tyvärr. Om det nu ens kan kallas remaster. Men för den som inte spelat Chrono Cross, eller som vill spela om det igen efter alla år, så är den här utgåvan ändå enklaste sättet att göra det. Inkluderar dessutom textäventyret The Radical Dreamers.

Bonus – en handfull lovande early access-spel: