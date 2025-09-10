3 april 2026. Det markerar biopremiären för nästa Super Mario-film (oklart vad som gäller för svenska biobesökare), som får namnet The Super Mario Galaxy Movie. Det avslöjades under fredagens Nintendo Direct. Vi fick en glimt av filmen om än ingen reell trailer.

Men de som spelat Super Mario Galaxy-titlarna har förmodligen ett hum eller två om vad vi kan vänta oss. De två spelen får nyrelease, då de släpps på Switch (Switch 2-kompatibla förstås) den 2 oktober. Originalet släpptes i en samling på Switch, men tvåan har vi inte sett röken av sedan Wii-originalet 2010. Två nya Amiibos släpps i samma veva. Undertecknad längtar.

Då så. Bara att utannonsera Super Mario Galaxy 3, med andra ord.