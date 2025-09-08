Flerspelarläge i Far Cry-spelen har varit en stapelvara sedan begynnelsen. Klassiska multiplayer-matcher i början medan de senare spelen har lagt energin på co-op i kampanjen. I Far Cry 7 kan detta eventuellt ändras. Ständiga Ubisoft-vd:n Yves Guillemot talade under New Global Sport Conference i Saudiarabien (via Game File), där han säger att målet är att "lyfta fram multiplayer-aspekterna mer tydligt, så att spelet också kan spelas under en längre tid av spelarna".

Att detta handlar om just Far Cry 7 är dock inte säkert – baserat på gamla rykten.

Det har tidigare surrats om – redan hösten 2023 – att Ubisoft gör en extraction-shooter som ska släppas innan traditionella Far Cry 7. Om den traditionella uppföljaren har det surrats om (också från 2023) att du ska rädda dina kidnappade familj på 24 (irl)-timmar.

Men allt detta är rykten med ett par år på nacken. Vi får se hur detta slutar.

Far Cry 6 släpptes 2021, så det har flutit mycket vatten under broarna sedan dess.