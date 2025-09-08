Borderlands 4 är här, betygen är höga, och @Wakkaah är redo för en helkväll på Pandora Kairos. Klockan 18.00 drar kvällens spelkalas igång. Humor, galenskap och en triljon vapen. Häng med!

FZ:s recension av Borderlands 4 läser du snart™. Men stream alltså redan i kväll klockan 18.