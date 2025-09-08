Borderlands 4 är här, betygen är höga, och @Wakkaah är redo för en helkväll på
Pandora Kairos. Klockan 18.00 drar kvällens spelkalas igång. Humor, galenskap och en triljon vapen. Häng med!
FZ:s recension av Borderlands 4 läser du snart™. Men stream alltså redan i kväll klockan 18.
Skärmdumpstävling!
Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från Hollow Knight: Silksong-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är söndag den 14/9 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.