Pekar neråt.

Oblivion Remastered avslöjades och släpptes i april, och Steam-betygen har varit mestadels positiva. Allt som allt 79 procent positiva, och det låter ju stabilt. Men på sistone har betygen fallit och blott 61 procent av de senaste 30 dagarna ger tummen upp. Trenden pekar neråt. Vad sker?

En tydlig bov i dramat tycks vara senaste patchen, 1.2. Kritik som lyfts är laddtider, framerate som inte hänger med och ständiga krascher. "Ospelbarbart just nu"" skriver någon. "Kan inte längre rekommendera det" säger en annan. En tredje tycker man gör rätt i att vänta på Skyblivion.

Den enes död, den andres bröd? Skyblivion, Oblivion-remaken i Skyrim-motorn, ska släppas i år.

Men såklart: i den bästa av världar blir den kanon, samtidigt som Oblivion-remastern kommer på rätt köl igen. I nuläget är Steam-recensionerna en blandad påse. Återstår att se om det ändras.