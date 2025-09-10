Det är dags! Spelhelgen börjar klockan 17 (och tjuvstartar klockan 14 med Fragzone-fredag), det är sen gammalt. Spel ska spelas. Kanske till och med tidernas bästa? Oavsett vad är spelhelgen alltid lika välkommen.

Vad ska du spela?

Johan Eklund

Fortsättning följer i det förglömdas land i rosa kostym. Inte Rosa pantern, här ska spelas Kirby!

Jonny Myrén

Skogen är mitt smörgåsbord när jag väser runt i djungeln i Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Fredrik Eriksson

Anar slutet på min Horizon-resa. Zero Dawn, Frozen Wilds, Forbidden West och strax går jag i mål med Burning Shores. Är sugen på att påbörja något nytt.

Joakim Kilman

Jag tänkte spela om Papers, Please och kanske se om nån bekant kommer spela Borderlands 4, för lite co-op.

Mike Stranéus

Blir lite prövning av fokus och tungan rätt i mun med titlar som ESP Ra.De. Psi, Deathsmiles II och Akai Katana Shin.

Mikael Berg

Det har blivit ett återfall i Age of Wonders 4 igen. Som Stellaris, fast fantasy. Och bättre. Jo, jag sa det!

Tomas Helenius

Jag ska känna på *pip*. Du vet, världens bästa spel!

Jonas Vågström

Jag fortsätter äventyra med Atsu i Ghost of Yōtei, recension kommer längre fram! Sen drar säsong 4 av Marvel Rivals igång vilket innebär både en ny karaktär och nytt Battlepass att utforska!