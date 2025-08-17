FZ Play är tillbaka, och i afton tar din värd @Wakkaah itu med äventyret Sword of the Sea. Där utforskas världen på en kombinerad surfingbräda/skateboard, och med studion bakom Abzu och The Pathless som skapare blir det intressant att se om spelet lever upp till de höga betygen.
Streamen börjar klockan 18. Välkommen!
Skärmdumpstävling!
Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från Sword of the Sea-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är fredag den 22 augusti kl. 23.59.