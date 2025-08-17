FZ Play är tillbaka, och i afton tar din värd @Wakkaah itu med äventyret Sword of the Sea. Där utforskas världen på en kombinerad surfingbräda/skateboard, och med studion bakom Abzu och The Pathless som skapare blir det intressant att se om spelet lever upp till de höga betygen.

Streamen börjar klockan 18. Välkommen!