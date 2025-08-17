Paradox har satt releasedatum på Europa Universalis V. Den 4 november börjar den djupt strategiska kampen för att skapa och driva ditt land till framgång. Till din hjälp har du ekonomi, diplomati, handel, logistik och militär, och som vanligt i dessa sammanhang lär valmöjligheterna vara så många att beslutsvåndan kommer krypande.

Spelet släpps ganska exakt 25 år efter seriens debut. Femman kommer följas av en svans extramaterial och dlc, och de tre första landar andra, tredje och fjärde kvartalet nästa år. Mer om det på spelets hemsida.